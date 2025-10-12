أسباب ضعف المعصم مع التقدم في العمر.. وسبل المواجهة

قد يكون سحب الملفات من الخزانة أو حمل مقلاة ثقيلة أمراً صعباً لدى البعض. فما سبب ذلك؟ وكيف يمكن مواجهته؟

للإجابة عن ذلك.. قال رئيس قسم جراحة اليد لدى الجمعية الألمانية لجراحة الحوادث، البروفيسور الألماني تيم لوجتيرس، إن ضعف المعصم له أسباب عديدة، أبرزها تآكل المفاصل مع التقدم في العمر، وهو ما يعرف بالفُصال العظمي، مضيفاً أن ضعف المعصم قد يرجع أيضاً إلى الحركات أحادية الجانب، على سبيل المثال بفعل فرط استخدام فأرة الحاسوب؛ إذ تؤدي هذه الحركات إلى زيادة التحميل على الأوتار، ما يتسبب في التهاب أغلفة الأوتار والشعور بالألم.

وتشمل الأسباب الأخرى لضعف المعصم تضيق في القنوات العصبية بداً من سن الـ40 فصاعداً، وغالباً ما يشعر المرضى بوخز في أصابعهم، خاصة في الليل.

وتعد الأكياس في كبسولة المفصل أيضاً سبباً محتملاً، ويمكن أن يتراوح حجمها بين بذرة الدخن وحبة البازلاء وحبة البرقوق. وغالباً ما يؤدي فرط السائل الزليلي إلى ظهور نتوء عظمي، ويؤدي الضغط على المفصل إلى بروز كبسولة المفصل.

وشدد البروفيسور لوجتيرس على ضرورة استشارة الطبيب لتحديد سبب ضعف المعصم والخضوع للعلاج المناسب؛ لأن الإصابات، التي تبدو طفيفة، قد تؤدي إلى إصابات هيكلية مثل إصابات الأربطة.

وتساعد التمارين الرياضية، خاصةً التدريب الوظيفي الشامل، على تقوية العضلات والأوتار والمفاصل وبنية العظام، ما يعد مهماً لحركة معصم سلسة، كما ينبغي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.