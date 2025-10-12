تويوتا تخاطب العائلات بسيارة جديدة.. 8 مقاعد ومساحات واسعة

أطلقت شركة تويوتا سيارتها Highlander الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV الكبيرة، وتخاطب العائلات؛ حيث يمكن تجهيزها بما يصل إلى ثمانية مقاعد.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها Highlander الجديدة تتوافر بنسخة تعتمد على سواعد محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 4ر2 لتر، والذي يزأر بقوة 265 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 450 نيوتن متر.

ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع أوضاع قيادة Eco وSport و Snow لتغطية مختلف ظروف القيادة من المدينة وحتى الطرق الوعرة.

أما النسخة الهجينة فتجمع بين محرك رباعي الأسطوانات بسعة 5ر2 لتر ومحركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 243 حصاناً، ما يضمن قيادة هادئة وسلسة، مع إمكانية القيادة الكهربائية الخالصة (EV Mode) لمسافات قصيرة.

وتوفر السيارة في المقصورة الداخلية مساحات واسعة بمرونة عالية؛ حيث يمكن الاختيار بين 7 أو 8 مقاعد، مع سعة تحميل تصل إلى 2380 لتراً عند طي المقاعد.

ويتوافر للسيارة خيار المقاعد الجلدية، بالإضافة إلى نظام ملتيميديا بشاشة تصل إلى 3ر12 بوصة وتقنية شحن لاسلكي للهواتف الذكية ونظام صوتي فائق وسقف بانورامي.

فضلاً عن ذلك يتوافر نظام إضاءة محيطية، والذي يمنح السيارة لمسة فاخرة، كما تتوافر للسيارة شاشة Head-up و8 وسائد هوائية، مع العديد من الأنظمة المساعدة.