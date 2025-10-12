2.5 مليون شخص في بريطانيا اشتروا حقن إنقاص الوزن خلال شهر

أظهرت تقديرات جديدة أن نحو 2.5 مليون شخص في بريطانيا اشتروا حقن إنقاص الوزن في يوليو الماضي.

ولكن الزيادة الكبيرة في الأسعار التي طُبقت في سبتمبر الماضي، ربما دفعت البعض للابتعاد عن حقن مونغارو لإنقاص الوزن، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت شركة الأدوية «إيلي ليلي» في أغسطس الماضي إنها سترفع سعر الدواء بما يصل إلى 170%.

وقد يكون البعض قد توقف تماماً عن أخذ الحقن نتيجة لذلك، وربما لجأ آخرون لبدائل أرخص مثل ويغوفي.

وأظهرت البيانات التي حصلت عليها صحيفة تليغراف من شركة «إي كيو في إي إيه» لتحليلات علوم الحياة، أنه تم بيع 2.94 مليون عبوة من مونغارو وويغو في يوليو، بارتفاع من 493 ألفاً في العام السابق.

وأضافت الصحيفة أنه بين يوليو وأغسطس الماضيين قفزت المبيعات بواقع مليون إضافي، ولكن هذا وسط تقارير واسعة النطاق عن عمليات تخزين قبل زيادة الأسعار في سبتمبر.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 90% من الأشخاص الذين يستخدمون حقن إنقاص الوزن يشترونها بشكل سري عبر الإنترنت وعن طريق الصيدليات الكبرى.