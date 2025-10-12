منتجات العناية قد تضر البشرة والشعر

حذر مختصون بغرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية من أن منتجات العناية قد تحتوي على بعض المواد الفعالة، التي تضر البشرة والشعر.

وأوضحوا أن بعض منتجات الشامبو تحتوي على الكبريتات مثل كبريتات لوريل الصوديوم وكبريتات لوريل إيثر الصوديوم، والتي تضر الشعر الخفيف والهش بصفة خاصة، كما أنها قد تتسبب في جفاف فروة الرأس والشعور بحكة بها.

وبدلاً من ذلك، ينبغي استخدام الشامبو المحتوي على اليوريا بفضل تأثيرها المرطب.

وأضاف خبراء الغرفة أن بعض منتجات العناية بالبشرة والشعر تحتوي على السيليكونات مثل «دايميثيكون وسيكلوبنتاسيلوكسان وسيكلوهكساسيلوكسان»، وتعد غير مناسبة لفروة الرأس الدهنية بصفة خاصة؛ إذ سيكون المنتج غنياً بشكل زائد عن الحد.

ويعد الشامبو الخفيف الذي يحتوي على الزنك أو حمض الساليسيليك، هو الأنسب في هذه الحالة.

وأشار خبراء غرفة الصيادلة إلى أن المواد الحافظة في منتجات العناية بالبشرة قد تكون لها آثار هرمونية وتُسبب الحساسية عند ملامستها، كما أنها تسبب الحساسية وتهيج فروة الرأس. وتشمل المواد الحافظة الشائعة: البارابين ومُطلقات الفورمالديهايد وكحول البنزيل.

تماماً مثل المواد الحافظة، يمكن للمواد العطرية أن تُسبب الحساسية، خاصةً في حالة البشرة وفروة الرأس الحساسة. وتشمل المواد العطرية الشائعة: الليمونين واللينالول والسترال.

