القفز بالحبل.. تنشيط للدورة الدموية وتقوية للقلب

يتمتع القفز بالحبل بفوائد عدة للصحة؛ إذ يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقوية الجهاز القلبي الوعائي وحرق السعرات الحرارية.

وأكدت المُحاضرة في الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية في ساربروكن، إليزابيث جراسر، أن القفز بالحبل يعمل أيضاً على تدريب عضلات الساقين والجذع وتدريب التوازن والتنسيق وسرعة رد الفعل.

كما يتمتع القفز بالحبل بتأثير إيجابي على كثافة العظام، ويعمل على تقوية النسيج الضام. وشددت جراسر على ضرورة استشارة الطبيب قبل ممارسة القفز بالحبل في حالة المعاناة من مشكلات في المفاصل أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو السِمنة المفرطة.

