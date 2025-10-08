أمنيات تطلق مشروع لومينا ألتا بإلهام من مسيرة عقدَين من الأيقونات المعمارية التي أعادت تشكيل أُفق دبي

كشفت أمنيات، المطور الرائد للعقارات الفاخرة في دبي، عن إطلاق لومينا ألتا، المشروع العقاري التجاري فائق الفخامة على شارع الشيخ زايد في منطقة برج خليفة، عند تقاطع الخليج التجاري ووسط مدينة دبي.

مع واجهته الأنيقة الملتفّة والتي ترتفع إلى 380 متراً وتشمل 73 طابقاً على امتداد 720,000 قدم مربع ، سيكون لومينا ألتا أطول مبنى تجاري في منطقة الخليج التجاري عند اكتماله في 2030.

ومع إطلاق لومينا ألتا، تحتفل أمنيات بعشرين عاماً من الإبداع المعماري الذي يزين أُفق دبي.

ويستفيد لومينا ألتا، الذي تصل قيمته الإجمالية المتوقعة إلى 4.9 مليار درهم إماراتي، من النجاح غير المسبوق الذي حققه مشروعا لومينا من أمنيات وإنارة من أمنيات.

واحتفالاً بالإطلاق، استقبل لومينا ألتا من أمنيات نخبة من شخصيات الأعمال في دبي، وذلك في تجربة غير مسبوقة بين الغيوم استضافها ذا أوبوس من أمنيات، أول مشروع متعدد الاستخدامات في الإمارات من تصميم المهندسة المعمارية المبدعة الراحلة زها حديد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات: "نجحت دبي خلال السنوات الخمس الأخيرة في ترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً تجارياً فاخراً في الشرق الأوسط، مدفوعة بمستويات قياسية من الاستثمار الأجنبي، والإصلاحات التجارية التقدمية، وطفرة في تأسيس الشركات في مختلف القطاعات. وفي ضوء توجه شركات عالمية وصناديق تحوّط ومكاتب عائلات ذات ملاءة مالية فائقة لإنشاء مقراتهم الرئيسية في الإمارة، يتنامى الطلب على المساحات التجارية الفاخرة بوتيرة متسارعة. ولتلبية هذا الطلب، تعمل أمنيات على إعادة رسم ملامح أُفق دبي التجاري، من خلال إرساء معايير جديدة للعقارات التجارية الفاخرة التي ترتقي لتطلعات الشاغلين الدوليين الراغبين بالاستفادة من خيارات معمارية مميزة ومرافق عالمية المستوى ومواقع استراتيجية. وتُعيد المشاريع العقارية الجريئة والمميزة مثل إنارة ولومينا ولومينا ألتا تشكيل معالم الإمارة، حيث تشكل منارات للإبداع لأكثر الشخصيات إبداعاً وذكاءً ونجاحاً وتأثيراً في العالم".

الإلهام وفلسفة التصميم

يوحي اسم لومينا ألتا بمكان يلتقي فيه الطموح والروعة، فكلمة لومينا، المشتقة من الكلمة اللاتينية لومين (Lumen)، تعطي إحساساً بالإشراق والضوء، في إشارة إلى الرؤية والإبداع والابتكار. أما ألتا، التي تعني المرتفع، فتشير إلى المكانة والطموح والارتفاع المعماري.

ومعاً، تشكل الكلمتان وجهة يلتقي فيها النور بالارتقاء والسمو.

وبارتفاع يبلغ 380 متراً، سيكون لومينا ألتا أطول برج متعدد الاستخدامات في منطقة الخليج التجاري، وتحفة حية تنبض بالضوء والحركة.

وتتميز واجهة البرج الملتفّة الأنيقة بشكل ديناميكي يلتقط الضوء ويعكسه، لتشرق تحت أشعة الشمس نهاراً وتتلألأ من الداخل ليلاً.

وبتصميم يخاطب الرواد العالميين الذين يرسمون ملامح مستقبل الأعمال والثقافة، يجمع هذا المشروع الأيقوني متعدد الاستخدامات من الجيل الجديد بين المساحات التجارية الفاخرة والضيافة وأسلوب الحياة في تحفة معمارية شاهقة.

وتشكل ردهات في الطوابق العليا بارتفاع شاهق يمتد عبر ثلاثة مستويات وتراسات بإطلالات بانورامية فسحات رحبة ومنعشة بين الغيوم، في حين تضفي الباحات المضيئة والحدائق العمودية شعوراً بالهدوء الطبيعي في قلب البرج.

وبوصفه مشروعاً متعدد الاستخدامات برؤية مستقبلية ورسالة هادفة، على امتداد 720,000 قدم مربع ، خيارات من دون تشطيب في 73 طابقاً. ويتميز البرج بموقع استراتيجي عند مدخل منطقة الخليج التجاري، على بُعد دقائق من وسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي، مع إطلالات بانورامية آسرة على برج خليفة وبرج العرب ومياه الخليج العربي.

وتتضمن المساحات المكتبية تراسات خاصة وحدائق منسّقة في الطوابق المرتفعة، مما يضفي إحساساً بالسكينة، فيما تقدم منطقة البوديوم الواسعة في الطابق الأرضي مجموعة مختارة من تجارب التجزئة والمطاعم.

كما يوفّر المشروع 1,000 موقف للسيارات، تشمل خدمة صف السيارات، ومواقف مخصّصة للزوار، وأخرى للتجزئة.

وبفضل موقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد عند المدخل الرئيسي لمنطقة الخليج التجاري، سيرتبط لومينا ألتا مباشرة بخط المترو الذهبي المستقبلي في دبي. ويمثّل كل من لومينا ولومينا ألتا رمزاً للإشراق والطموح، حيث يقفان جنباً إلى جنب في موقع يجمع بين سهولة الوصول وفرص الأعمال والتجارة. ومع تكاملهما السلس مع شبكة مترو دبي، يمنح هذا الثنائي وصولاً سهلاً إلى مختلف أرجاء المدينة. فمن مركز دبي المالي العالمي إلى مطار دبي الدولي، ومن وسط المدينة إلى دبي الجنوب، تبعد مناطق الأعمال والثقافة الرئيسية دقائق معدودة فقط.

عالم يفوق التوقعات

سيُتوج برج لومينا ألتا بفندق فاخر من فئة خمس نجوم، يقدّم خدمة عالمية المستوى ووسائل رفاهية استثنائية.

وبتصميم معلق عند القمة على ارتفاع 335 متراً، يبرز مسبح Sky Pool في مشهد مهيب يخطف الأنظار، ليكون أعلى مسبح في الإمارات حتى اليوم، وأطول مسبح متماهٍ مع الأُفق في العالم.

وفي أعلى نقطة من برج لومينا ألتا، سيشكّل مطعم Sky Restaurant المميّز أحد أكثر الوجهات ارتفاعاً في عالم الطهو على مستوى المنطقة، حيث يحظى بإطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على أفق المدينة وساحلها، ويجمع بين فن الطهو والإبداع المعماري في لوحة واحدة متكاملة.

وفي كل مساء، سيشعر الضيوف وكأنهم على القمة، في طقس ينبض بالفخامة يسمو فوق المدينة.

ولتلبية احتياجات عملائه المميزين وتطلعاتهم، يقدّم برج لومينا ألتا مساحات واسعة مخصصة للرفاهية والنشاط البدني.

تضم أجنحة لياقة خاصة، ومساحات سبا راقية، ومناطق الهيدروثيرابي والتجديد، صُممت لتكون ملاذات للراحة والاسترخاء، في حين يوفر مسبح داخلي بطول 25 متراً ومسابح تجديد النشاط والحيوية تجربة هادئة ومنعشة للحواس.

ويضم النادي التنفيذي، الذي صُمم لتعزيز الإنتاجية والتميز، غرف اجتماعات خاصة، وصالات في الطوابق العليا، ومرافق مؤتمرات مخصصة، مع إطلالات بانورامية خلابة على أُفق المدينة.

مرافق لا تُضاهى وخدمة من فئة الخمس نجوم

تماشياً مع محفظة أمنيات التي تضم أرقى المشاريع السكنية والتجارية والضيافة، تشكل الخدمة الاستثنائية عنصراً أساسياً في تجربة المشروع الجديد. الباقة الكاملة من خدمات الكونسيرج في المشروع تتضمن الاستقبال، وإدارة غرف الاجتماعات، وتنسيق السبا والرفاهية، وحجوزات أسلوب الحياة، والخدمات الشخصية، والتجارب المخصصة، مثل تخطيط الفعاليات وترتيبات السفر الفاخرة والتسوق الخاص.

وتتولى أمنيات إدارة هذه الخدمات، مستفيدة من خبرتها الممتدة لعشرين عاماً في تقديم الضيافة الراقية عبر أبراجها التجارية، ومجمعاتها السكنية، وفنادقها الحائزة على الجوائز، بما في ذلك إنارة من أمنيات وأوبوس من أمنيات.

وعلى غرار إنارة ولومينا، صُمم لومينا ألتا منذ مراحله الأولية للحصول على اعتمادات ومعايير عالمية للمباني الذكية المتصلة رقمياً والمتقدمة تقنياً، بما يجسد التزامه بالاستدامة ورفاهية شاغليه والتكامل التقني.

وتشمل هذه الاعتمادات شهادة لييد من الفئة البلاتينية (LEED Platinum)، وشهادة ويل من الفئة البلاتينية (WELL Platinum) وفق معايير ويل بيلدينج ستاندرد (WELL Building Standard)، بالإضافة إلى شهادتَي وايرد سكور (WiredScore) وسمارت سكور من الفئة البلاتينية (SmartScore Platinum).

واكتسبت أمنيات، في دبي وحول العالم، سمعة رفيعة المستوى في ابتكار أعمال فنية راقية تمزج بسلاسة بين الإبداع والجودة والتميز.

واستناداً إلى النجاحات الأخيرة لمشروعَي إنارة من أمنيات ولومينا من أمنيات، يمثّل لومينا ألتا المرحلة التالية في محفظة المجموعة بتصميمه الموجَّه لروّاد الأعمال والمبدعين والمبتكرين الباحثين عن مساحات عمل تجسّد أرقى مفردات النمو والطموح.