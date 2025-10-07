التطعيم ضد الفيروس المخلوي التنفسي.. مهم جداً لهذه الفئات

أكدت اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا على أهمية التطعيم ضد الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) بالنسبة للأطفال وكبار السن (بدءاً من عمر 60 سنة)؛ إذ يُعدّ الصغار دون سن الثانية الأكثر عُرضة للإصابة الشديدة والوفاة بسبب الفيروس، كما أن كبار السن أكثر عُرضة للخطر.

وأوضحت اللجنة أن التطعيم ضد فيروس RSV يقلل من خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي السفلي المرتبطة بالفيروس المخلوي التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية، كما أنه يحد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة مثل نزلات البرد.

وأوصت اللجنة بإعطاء جميع المواليد الجدد والرضع لقاح (Nirsevimab) المضاد وحيد النسيلة قبل أو أثناء موسم الإصابة الأول بالفيروس المخلوي التنفسي، والذي يكون عادةً بين شهري أكتوبر ومارس.

وإذا وُلد الطفل بين أبريل وسبتمبر، فينبغي إعطاؤه اللقاح، إن أمكن، في الخريف قبل بدء الموسم.

وينبغي للأطفال، الذين يولدون خلال الموسم، أن يحصلوا على التطعيم في أقرب وقت ممكن بعد الولادة.