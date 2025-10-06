أغذية تضر بصحة الرجال.. تعزز زيادة الوزن وتحدث خللاً في التوازن الهرموني

أظهرت نتائج دراسة علمية حديثة أن الأغذية عالية المعالجة مثل الوجبات الجاهزة والوجبات الخفيفة والمشروبات الغازية تضر بصحة الرجال؛ إذ تعزز فرص زيادة الوزن وتحدث خللاً في التوازن الهرموني وتقلل الخصوبة.

وفي هذه الدراسة، التي أجرتها جامعة كوبنهاجن الدنماركية، تساءل الباحثون عما إذا كانت معالجة الطعام بنفس محتوى السعرات الحرارية والمغذيات تؤثر على صحة الشخص. وبعد أن تناول 43 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاماً الأطعمة عالية المعالجة أو قليلة المعالجة لمدة معينة، كانت هناك اختلافات واضحة:

- الوزن: مع الأغذية عالية المعالجة زادت كتلة الدهون بمتوسط نحو كيلوجرام، على الرغم من أن كلا النظامين يحتويان على كميات مماثلة من السعرات الحرارية والمواد المغذية.

- الكوليسترول: تغيرت نسبة الكوليسترول الجيد (HDL) إلى الكوليسترول الضار (LDL) بشكل سلبي.

- محتوى المواد الكيميائية البلاستيكية: تسببت الأطعمة عالية المعالجة في ارتفاع محتوى مادة “CXMINP” في الدم بشكل حاد، وهي مادة كيميائية بلاستيكية تُحدث خللاً في التوازن الهرموني الطبيعي، ما قد يكون السبب وراء توافر كمية قليلة من الهرمونات المهمة لجودة الحيوانات المنوية.

- الليثيوم: انخفضت كمية الليثيوم في الدم، مع العلم بأن الليثيوم يعمل على تحسين المزاج من خلال التأثير على تواصل الخلايا العصبية وتنظيم الإجهاد في الدماغ.

وخلص الباحثون إلى أن تناول الأطعمة عالية المعالجة لا يؤثر فقط على الصحة القلبية، بل على الصحة الإنجابية لدى الرجل أيضاً، وذلك بسبب تكاثر المواد الضارة في الدم والسائل المنوي.