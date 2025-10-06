مع موسم الزكام ونزلات البرد.. كيف تتجنب إدمان بخاخات الأنف؟

مع موسم نزلات البرد؛ حذّر الصيدلاني الألماني ألكسندر شميتس من أن استخدام بخاخات الأنف المُزيلة للاحتقان لمدة طويلة يؤدي إلى إدمانها، مشيراً إلى أنها تحتوي على مواد فعّالة مثل «زيلوميتازولين» و«أوكسيميتازولين»، وتساعد على التنفس جيداً عند الإصابة بزكام.

وأوضح أن الغشاء المخاطي للأنف يتكيف بسرعة مع المواد الفعالة المُزيلة للاحتقان، ما يُسبب انقباض الأوعية الدموية فيه. وبمرحلة ما، قد لا يتمكن المرء من التنفس إطلاقاً بدون البخاخ.

وأضاف الصيدلاني الألماني أن بخاخ الأنف المزيل للاحتقان يتسبب مع مرور الوقت في جفاف الغشاء المخاطي للأنف، الأمر الذي لا يرفع خطر حدوث نزيف فحسب، بل يُزيد أيضاً من قابلية الإصابة بالعدوى؛ حيث يُمكن لمسببات الأمراض حينئذ اختراق الغشاء المخاطي بسهولة.

ولتجنب خطر إدمان بخاخ الأنف، أوصى شميتس بعدم استخدام البخاخ لمدة تزيد على 4 إلى 5 أيام، مع مراعاة الانتقال إلى بخاخ يقوم على أساس مياه البحر، والذي يتمتع بتأثير مرطب ولا ينطوي على خطر الإدمان؛ نظرا لأنه لا يحتوي على مواد فعالة.