فائدة غير متوقعة للقهوة.. صحة وجمال معاً

لا تعمل القهوة على تنشيط الذهن وزيادة التركيز فحسب، بل تساعد أيضاً على التمتع بشعر صحي وجذاب.

وأوضحت مجلة Jolie المعنية بالصحة والجمال أن غسل الشعر بتِفل القهوة يتمتع بفوائد عديدة لصحة وجمال الشعر؛ حيث تحتوي القهوة على نسبة عالية من الكافيين، الذي يمتاز بتأثير مُنشّط للشعر، وبالتالي فهو يساعد على نمو الشعر بشكل أسرع ويقوّي جذوره.

وأضافت أن مسحوق القهوة الخشن يمتاز بتأثير مُقشّر؛ فيُزيل خلايا الجلد الميتة ويسمح لفروة الرأس بالتنفس، كما يساعد على التخلص من بقايا مستحضرات التصفيف. وبالتالي سيصبح الشعر مع الاستخدام المنتظم أقل دهنية وسيبدو أكثر انتعاشاً لفترة أطول.

وبالإضافة إلى ذلك، تمنح القهوة الشعر ملمساً ناعماً كالحرير وتُضفي عليه لمعاناً.

وأوضحت المجلة أنه يمكن استخدام تِفل القهوة للعناية بالشعر باتباع الخطوات التالية:

- وزعي تِفل القهوة على شعر رطب ودلكيه به.

- لا تنسي فروة رأسكِ أيضاً، وافركي المسحوق بحركات دائرية؛ إذ يضمن ذلك أن تؤدي المكونات مفعولها بالكامل.

- ضعي بلسماً مركزاً واتركيه لمدة 10 دقائق تقريباً.

- اشطفي شعركِ جيداً بالماء الفاتر.