إمالة الرأس إلى الخلف لإيقاف نزيف الأنف.. عادة خاطئة

يحدث نزيف الأنف عند تلف الأوعية الدقيقة في الغشاء المخاطي الأنفي الغني بالأوعية الدموية، وذلك لأسباب مختلفة، مثل نفخ الأنف بقوة أو دخول أجسام غريبة أو مؤثرات خارجية. ويكون معظم النزيف في مقدمة الأنف، وهو عادة ما يكون غير ضار، وفق الطبيب العام الألماني، توماس جونتر.

وأشار جونتر إلى أن الكثيرين يبادرون إلى إمالة الرأس إلى الخلف لإيقاف النزيف الأنفي، اعتقاداً منهم بأنهم بذلك يحافظون على الدم في الجسم، ويمنعونه من التساقط على الملابس والأغراض الأخرى، غير أن هذه الطريقة خطأ، لأنها تؤدي إلى دخول الدم إلى المعدة، والتسبب في القيء.

ولإيقاف نزيف الأنف بسرعة وفعالية، أوصى جونتر بتطبيق إحدى الطريقتين التاليتين أو كلتيهما:

- تبريد الرقبة: يؤدي وضع كمادات ثلج ملفوفة بمنشفة أو قطعة قماش مبللة مسبقاً بالماء البارد على الرقبة إلى تحفيز رد فعل معاكس، يُسبب انقباض الأوعية الدموية في الأنف.

- ضمّ فتحتي الأنف معاً: يساعد الضغط أيضاً في إيقاف نزيف الأنف. وللقيام بذلك اجلس مع توجيه رأسك إلى الأمام قليلاً، ثم قم بضمّ فتحتي الأنف معاً بإصبعي الإبهام والسبابة لمدة 10 دقائق تقريباً. وخلال هذا الوقت، تنفس من فمك.

ونصح جونتر بفحص نزيف الأنف من قبل الطبيب إذا استمر لأكثر من 20 دقيقة أو حدث بانتظام.

كما ينبغي زيارة المختص إذا حدث النزيف بشكل رئيس في مؤخرة الأنف، أي أن الدم يسيل بشكل رئيس عبر الحلق.

• أسباب النزيف مختلفة، مثل نفخ الأنف بقوة أو دخول أجسام غريبة أو مؤثرات خارجية.