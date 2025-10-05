الرياضة.. «علاج طبيعي» للروماتيزم

أفادت الجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم والمناعة السريرية بأنه إلى جانب العلاج الدوائي، تمثل ممارسة الرياضة عنصراً أساسياً في علاج الروماتيزم، إذ تساعد على تخفيف الألم، وتقوية العضلات، وزيادة القدرة على التحمل، ما يسهم في تحسين جودة الحياة.

وأوضحت الجمعية أن نتائج دراسات علمية حديثة توصلت إلى وجود صلة بين تحسن قياسات العمود الفقري والفخذين وممارسة أنشطة، مثل: المشي السريع، وصعود الدرج، وتمارين وزن الجسم، وتمارين تقوية العضلات وتمارين القفز.

ولدى مرضى «الذئبة الحمامية الجهازية» لم تساعد ممارسة الرياضة على تحسين القدرة على التحمل فحسب، بل أسهمت أيضاً في تقليل التعب.