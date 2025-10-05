الإرهاق ومشكلات الذاكرة.. أبرز أعراض نقص فيتامين B12

ذكرت الجمعية الألمانية للتغذية إن الأشخاص، الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً صارماً، يحتاجون إلى المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين B12، الذي يوجد بشكل رئيس في الأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستدلال على نقص فيتامين B12 من خلال ملاحظة بعض الأعراض الجسدية، مثل التعب والإرهاق وفقر الدم، ومشكلات الذاكرة، والوخز والخدر في الأطراف، إضافة إلى التغيرات الجلدية ومتاعب الهضم وحرقان اللسان.

كما قد يؤدي نقص فيتامين B12 إلى بعض المشكلات النفسية، مثل المزاج الاكتئابي. يشار إلى أن الجسم يحتاج إلى فيتامين B12 لعملية التمثيل الغذائي للطاقة، ولتكوين خلايا الدم ولبناء أغلفة الأعصاب.