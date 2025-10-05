صيدلاني يحذر من مشاركة بخاخ الأنف مع الآخرين

حذّر الصيدلاني الألماني ألكسندر شميتس من مشاركة بخاخ الأنف مع الآخرين، مشدداً على أنه يجب على كل فرد من أفراد الأسرة استخدام بخاخ الأنف الخاص به، وإلا فهناك خطر استمرار نقل مسببات الأمراض.

وأوصى بالتخلص من بخاخ الأنف بعد الشفاء من الزكام، محذراً من الاحتفاظ بالعبوة لاستخدامها عند الإصابة بالزكام في المرة التالية، معللاً ذلك بأن طرف البخاخ يلامس الغشاء المخاطي للأنف أثناء الإصابة، والذي تتكاثر فيه مسببات الأمراض، ما يؤدي إلى تلوث العبوة.

من جانبه، أوصى المكتب الاتحادي لحماية البيئة بعدم التخلص من الأدوية المتبقية، بما في ذلك بخاخات الأنف، في المرحاض أو الحوض، وإنما ينبغي تسليمها للمراكز والمستودعات المخصصة لذلك.