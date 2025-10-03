أسبوع الموضة في باريس 2025.. إبداع يراهن على الاستدامة

انطلقت عروض أسبوع الموضة في باريس، الذي يعد واحداً من أبرز الأحداث السنوية في عالم الأزياء، وتستقطب العروض، التي تستمر حتى السابع من أكتوبر الجاري كل عام، نخبة المصممين والعارضين والصحافيين والمشاهير من جميع أنحاء العالم، مقدماً للعالم مجموعات ربيع/صيف 2026 للأزياء الجاهزة، التي تجسّد أحدث توجهات الموضة على الصعيدين الفني والاقتصادي.

ويتميز أسبوع الموضة في باريس بكونه منصة إبداعية متكاملة، تجمع بين الأزياء الراقية والجاهزة، وتمنح المصممين مساحة لتقديم رؤاهم الفنية والتجريبية، ومن العروض الكلاسيكية على المدرجات إلى التجارب التفاعلية الحديثة التي تجمع بين الأزياء والفنون البصرية، يسعى الحدث إلى مزج الجمال الفني مع الابتكار التقني، ما يجعل باريس عاصمة الموضة بلا منازع.

وتشير متابعة عروض المصممين هذا العام إلى توجهات عدة ورهانات رئيسة ستسيطر على الموسم الجديد: الألوان الجريئة والمشرقة، والاستدامة والأقمشة الصديقة للبيئة،

ودمج التراث بالحداثة، إضافة إلى العناية بالتفاصيل اليدوية والفنية.

ويشارك في أسبوع الموضة لهذا العام عدد من أبرز دور الأزياء الفرنسية والعالمية، بما في ذلك شانيل، وديور، ولوي فيتون، وكازابلانكا، وغيرها.

ويتجاوز أسبوع الموضة دوره الفني ليصبح محركاً اقتصادياً مهماً، حيث يجذب المستثمرين والمشترين من جميع أنحاء العالم، ويعزّز فرص التعاون بين العلامات التجارية العالمية والمصممين الشباب، كما يوفر الحدث منصة لإطلاق مشاريع مشتركة تجمع بين الأزياء والفنون والموسيقى والتكنولوجيا، ما يعكس دور باريس كعاصمة للتجريب والابتكار.

ويظل أسبوع الموضة في باريس الحدث الذي يحدد اتجاهات الموضة العالمية ويعكس رؤية المصممين نحو دمج الثقافة، والفن، والاستدامة، والابتكار في صناعة سريعة التغير. وبينما يترقب العالم عرض مجموعات جديدة وقطع جريئة، يؤكد الحدث مكانة باريس كمنارة للإبداع والأناقة التي تجمع بين التقليد والحداثة في كل موسم جديد.