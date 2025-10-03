7 ملامح تحكم خطوط الأزياء في شتاء 2025

يشهد شتاء 2025 تحوّلات واضحة في عالم الموضة، حيث توازن كبرى دور الأزياء العالمية بين الطابع الكلاسيكي والفخامة المترفة من جهة، وبين متطلبات الراحة والاستدامة من جهة أخرى، وأجمعت العروض الكبرى في باريس، ونيويورك ولندن، وميلانو التي شهدت البصمة الأخيرة للمصمم الراحل جورجيو أرماني، على مجموعة من الاتجاهات التي تُشكل ملامح هذا الموسم، الذي يُمثل لقاءً بين الفخامة والوظيفية؛ والكلاسيكي والمعاصر، وبين جماليات الموضة ومتطلبات الاستدامة، إضافة إلى كونه فصلاً يُعيد الاعتبار للأقمشة الغنية والتفاصيل الدقيقة، لكنه يفتح في الوقت نفسه الطريق أمام الموضة الواعية والعملية، ومن الواضح أن الإطلالة الشتوية لهذا الموسم لا تبحث عن الأناقة فقط، بل عن رواية كاملة تُحكى عبر كل قطعة تُرتدى ومن أبرز ملامح هذا الموسم:

أقمشة فاخرة غنية الملمس

المخمل العميق، والصوف المحبوك الفاخر، والفرو الاصطناعي والشمواه تتصدر المشهد، حيث تعكس هذه الخامات إحساساً بالدفء والترف، وتُعيد إلى الموضة مبدأ «القطعة ذات الحضور» التي لا تمر مروراً عابراً.

معاطف كبيرة وقطع بارزة

المعاطف الواسعة والطويلة جداً، ذات الأكتاف العريضة والقصات الهندسية، تُعد من أهم القطع التي يوصي بها خبراء الموضة هذا الشتاء، فهي لا تقتصر على حماية الجسد من البرد، بل تُصبح عنصراً فنياً رئيساً في الإطلالة.

لوحة الألوان الشتوية

برزت الألوان الترابية مثل البني الداكن، والرملي، والزيتوني والكراميل، إلى جانب ألوان عميقة مستوحاة من الأحجار الكريمة مثل الأخضر الزمردي، الأزرق الملكي والعنابي، هذا المزج بين الألوان الترابية والدرجات الغنية يحقق توازناً بين البساطة والرقي.

التفاصيل الرومانسية

العنق المرتفع، والكشاكش، والدانتيل، والقصات المستوحاة من العصر الفيكتوري أعادت حضور التفاصيل الرقيقة في خزانة الشتاء، وقد ظهرت هذه العناصر في القمصان والفساتين وحتى في بعض القطع الصوفية.

الجلد والفرو الاصطناعي

الجلد يعود بقوة، ليس بصورته التقليدية فحسب، بل بألوان جديدة وتشطيبات لامعة وغير مألوفة. أمّا الفرو الاصطناعي فاحتل مكانة بارزة، انسجاماً مع التوجّه نحو بدائل صديقة للبيئة.

فن الطبقات والإكسسوارات اللافتة

اعتمدت العروض على أسلوب «الطبقات المتعددة»، حيث تُلبس خامات متباينة فوق بعضها، من الجلد إلى الصوف والفرو، كما ظهرت أوشحة ضخمة، وقفازات طويلة، وحقائب ذات أحجام كبيرة، ما يمنح الإطلالة قوة وحضوراً بصرياً مميزاً.

الاستدامة والوعي البيئي

لا تكاد تخلو دار أزياء اليوم من الحديث عن المواد المستدامة: أقمشة مُعاد تدويرها، بدائل نباتية للجلد، وعمليات تصنيع أقل استهلاكاً للطاقة، هذا الاتجاه لم يعد تفصيلاً ثانوياً بل أصبح شرطاً للانتشار العالمي.