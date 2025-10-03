«التيراكوتا» يتصدّر ألوان الشفاه

يتصدر لون «التيراكوتا» موضة ألوان الشفاه ليمنح المرأة إطلالة طبيعية ساحرة، وأوضحت مجلة «Instyle» في موقعها على الإنترنت، أن لون «التيراكوتا» لون ترابي يجمع بين درجات اللون الأحمر القرميدي والبني المائل للبرتقالي، ولون المغرة الناعم، مشيرة إلى أنه يتناغم مع مختلف ألوان البشرة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن لون «التيراكوتا» يمتاز بطابع دافئ ومعبر في الوقت ذاته، ما يجعله مثالياً لإطلالة طبيعية «بدون مكياج»، مع لمسة عُمق تأسر الألباب.

وأشارت المجلة إلى أنه يمكن دمج قلم تحديد شفاهٍ بلون ترابي مع ملمع شفاه أفتح، للحصول على شفاهٍ تبدو رائعة وممتلئة.