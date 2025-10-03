حقيبة «إيست - ويست» تعود بقوة من الخمسينات

تشهد موضة الحقائب النسائية هذا الموسم عودة قوية لحقيبة «إيست - ويست» (East-West Bag) التي شهدت رواجاً كبيراً في خمسينات القرن الماضي، وأوضحت مجلة «Stylebook» في موقعها على الإنترنت، أن حقيبة «إيست - ويست» تمتاز، كما يوحي اسمها، بتصميم أفقي كما لو كانت تمتد من الشرق إلى الغرب، مشيرة إلى أن مقابض الحقيبة غالباً ما تكون طويلة، ما يُسهّل حملها على الكتف، وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن حقيبة «إيست - ويست» تُطل بموديلات متنوعة لترضي كل الأذواق، حيث تتألق بعض الموديلات بالجلد الأملس، بينما تكتسي موديلات أخرى بالجلد المدبوغ، وبعيداً عن الجلد تأتي بعض الموديلات مصنوعة من القماش، وأشارت المجلة إلى أن الحقيبة تمتاز بتنوع إمكانات تنسيقها، حيث إنها تعدّ ملائمة لكل المناسبات، فهي تُضفي لمسة رقة على إطلالات العمل الأنيقة.