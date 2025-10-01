تحذير من ارتفاع ضغط الدم: قد يؤذي العين أيضاً وليس القلب فقط

حذرت الجمعية الألمانية لطب العيون من أن ارتفاع ضغط الدم قد يؤذي العين أيضاً وليس فقط القلب والكلى؛ مشيرة إلى أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر على الأوعية الدموية، وينطبق هذا على الأوعية الدموية الدقيقة والحساسة في شبكية العين.

وأوضحت الجمعية أنه إذا ارتفع ضغط الدم بشكل عام في الجسم، فقد تتعرض هذه الأوعية للانسداد أو تنزف أو تُسرِّب الدم بسرعة أكبر.

وفي حالة انسداد وريد في شبكية العين، تحدث جلطة دموية. وفي أسوأ الحالات قد يحدث انفصال شبكي، مما يستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً. وإذا لم يُعالج الأمر على الفور، فيرتفع حينئذ خطر الإصابة بالعمى.

ولتجنب هذا الخطر الجسيم، ينبغي لمرضى ارتفاع ضغط الدم فحص عيونهم مرةً واحدة سنوياً، مع مراعاة طلب المشورة الطبية في حال ملاحظة بعض الأعراض مثل تدهور الرؤية والرؤية المزدوجة والصداع الشديد.

وبطبيعة الحال ينبغي للمرضى السيطرة على ارتفاع ضغط الدم والعمل على خفضه من خلال اتباع نمط حياة صحي يقوم على الإقلال من الملح والإكثار من الخضراوات والفواكه الطازجة والمواظبة على ممارسة الرياضة والبعد عن التوتر النفسي والإقلاع عن التدخين والكحوليات، إلى جانب تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج.