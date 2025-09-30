أعراض نقص الكالسيوم في الجسم.. ومتى يمكن اللجوء إلى المكملات؟

يتمتع الكالسيوم بأهمية كبيرة للجسم؛ إذ يعمل على تقوية العظام، ومن ثم فهو يوفر حماية من هشاشة العظام وما يترتب عليها من محدودية الحركة وارتفاع خطر السقوط والإصابة بكسور.

وأفاد موقع «أبونيت.دي»، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، بأن الكالسيوم يؤدي أيضاً الوظائف التالية في الجسم: يتحكم في انتقال النبضات العصبية، ويلعب دوراً حاسماً في انقباض العضلات، ومهم للعديد من الإنزيمات وتخثر الدم.

ويمكن الاستدلال على نقص الكالسيوم في الجسم من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل ضعف العضلات والتشنجات والعصبية وفقدان العظام.

وللوقاية من نقص الكالسيوم، ينبغي للشخص البالغ تناول نحو 1000 ملليجرام من الكالسيوم يومياً، علماً بأن المصادر الغذائية للكالسيوم تتمثل في الحليب والزبادي والجبن والحليب الرائب والكفير، بالإضافة إلى الخضراوات مثل الكرنب والبروكلي والشمر.

ومَن لا يستطيع تلبية احتياجاته من الكالسيوم من خلال الطعام وحده، فيمكنه تناول مكملاته، وغالباً ما تكون مصحوبة بفيتامين «د» الذي يلعب دوراً أساسياً في هذه العملية؛ فهو يُحسّن امتصاص الكالسيوم من الأمعاء، ويدعم في الوقت نفسه دمجه في العظام.