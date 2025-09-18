لأول مرة في أبوظبي.. معرض طيب الحزم للعطور ودهن العود

معرض طيب الحزم ، أحد أفخم المعارض المتخصصة في العطور والعود ودهن العود في الشرق الأوسط، عن انطلاق نسخته القادمة في أبوظبي خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، قاعة المارينا 1 و 2، والدخول مجانا مع توفير مواقف خاصة مجانية للزوار. يعلن، أحد أفخم المعارض المتخصصة في العطور والعود ودهن العود في الشرق الأوسط، عن انطلاق نسخته القادمة في أبوظبي خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، قاعة المارينا 1 و 2، والدخول مجانا مع توفير مواقف خاصة مجانية للزوار.

ما هو معرض "طيب الحزم"؟

معرض طيب الحزم الفاخر هو معرض دولي متخصص في العطور والعود ودهن العود يجمع تحت سقفه أشهر دور العطور والعود من مختلف الدول. يقدم للزوار تجربة فريدة تجمع بين الأصالة والفخامة والابتكار، ويتميز بأجواء راقية وتصاميم فاخرة تعكس هوية العطر العربي الشرقي بروح عصرية. يمتلك المعرض سجل نجاح بارز حيث أقيم في قطر لأكثر من 11 نسخة متتالية، ويستعد الآن للتوسع في أربع وجهات عالمية ومحلية. طيب الحزم ليس مجرد معرض بل هو وجهة فاخرة لعشاق العطور والعود، تجمع بين العلامات التجارية الكبرى والزوار الباحثين عن التميز.

أهداف المعرض

يهدف المعرض إلى أن يكون الوجهة الأولى لعشاق العطور والعود الفاخر عبر توفير منصة متكاملة للشركات الدولية والمحلية لعرض أحدث إصداراتها ومنتجاتها الحصرية. كما يسهم في تعزيز ثقافة العطور الشرقية وإثراء تجربة الزوار. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 100 شركة تمثل ما يقارب 800 علامة تجارية متميزة من 9 دول مختلفة، ليجمع نخبة العطور الشرقية والعالمية في أجواء راقية تعكس الفخامة والتميز.

أبرز المنتجات

يجمع المعرض أندر وأفخم أنواع العطور، ودهن العود والبخور، والعود الطبيعي. كما يُعد فرصة لاكتشاف أحدث الإصدارات من العلامات التجارية المشاركة، بما في ذلك منتجات تعرض لأول مرة في السوق الإماراتي بشكل حصري داخل المعرض.

سوق العطور في الإمارات

وفقاً لدراسة أجرتها شركة "ريسيرش أند ماركتس" الإيرلندية، قدرت قيمة سوق العطور في دولة الإمارات عام 2024 بحوالي 748.9 مليون دولار أمريكي، مع توقعات باستمرار النمو السنوي لهذا القطاع الحيوي.

ما يميز هذه النسخة

تحت شعار "المعرض الأفخم في عالم العود والعطور"، ستقدم نخبة من دور العطور العالمية والمحلية مجموعة واسعة من الخيارات التي تجمع بين العطور التقليدية والمعاصرة. فالعطر ليس مجرد رائحة جميلة، بل تجربة ترتبط بالمشاعر والذكريات والمناسبات الخاصة. وأهل الإمارات يستحقون الأفضل والأرقى من الطيب، فهم أهل الطيب.

● الافتتاح: بحضور شخصيات بارزة.

● عدد الزوار المتوقع: حوالي 80 ألف زائر.

● عدد الشركات المشاركة: أكثر من 100 شركة تمثل ما يزيد عن 800 علامة تجارية من 9 دول.

لا تفوتوا فرصة الاستمتاع بتجربة عطرية استثنائية في طيب الحزم، حيث تجتمع الفخامة مع عبق التراث الأصيل، ويلتقي الماضي العريق بالحاضر الراقي في أجواء لا تنسى.