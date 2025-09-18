مجموعة إيليت القابضة الشريك الحصري لجيتور في الإمارات تكشف عن سيارة G700 الحصرية

في خطوةٍ ترسي معايير جديدة في قطاع السيارات بدبي، كشفت شركة جيتور، بالتعاون مع مجموعة إيليت القابضة، عن سيارتها جيتور G700 الجديدة كلياً والمتوفرة حالياً في صالات العرض، جاء هذا الإطلاق الاستثنائي ضمن فعالية إعلامية خاصة أُقيمت يوم الأربعاء 10 سبتمبر في فندق أرماني دبي الفاخر، حيث حظي الضيوف وممثلو الصحافة بفرصةٍ حصرية للاطلاع على هذه السيارة الفاخرة متعددة الاستخدامات ذات الأداء القوي على الطرق الوعرة. وتوجت الأمسية بعرض ضوئي مبهر على واجهة برج خليفة، احتفاءً بقدوم G700 كإحدى أبرز سيارات العام وأكثرها تميزاً.

رسّخت جيتور مكانتها كاسم مرموق في عالم سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر، مدفوعة بفلسفة "السفر +". وحرصت على تصميم سياراتها لتقديم أسلوب حياة يركز على السلامة، والراحة، والذكاء، والجودة. وبفضل انتمائها إلى مجموعة سيارات معترف بها عالمياً، حققت جيتور توسعاً سريعاً في الأسواق الدولية، مقدمةً مزيجاً متكاملاً من التقنيات المتقدمة، والأداء القوي، والفخامة، وقيمة استثنائية.

تقدّم جيتور G700 تعريفاً جديداً لسيارات الدفع الرباعي الفاخرة متعددة الاستخدامات، فهي مصممة خصيصاً لعشاق الأداء الذين ينشدون أفضل صورة. بقلبها النابض بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر ومحركين كهربائيين مزدوجين، تطلق G700 قوة مجمّعة تبلغ 904 حصان وعزم دوران يصل إلى 1135 نيوتن متر، مما يمنحها تسارعاً مذهلاً من 0 إلى 100 كم/س في 4.6 ثانية فقط. وتتميز هذه السيارة بمدى قيادة إجمالي يتراوح بين 800 و1,000 كم، وقدرة على اجتياز المياه بعمق 900 مم، بالإضافة إلى سبعة أوضاع قيادة ذكية للطرق الوعرة، مما يجعلها قادرة على تحمّل مختلف التضاريس، من شوارع المدينة إلى كثبان الصحراء.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال السيد كي تشندوانغ، رئيس جيتور العالمية:" يؤكد هذا الحدث الإعلامي الخاص بسيارة G700 هنا في دبي، التزامنا الراسخ تجاه سوق الإمارات، ويعد خطوة محورية في خطط توسعنا بالمنطقة. كما أن هذه الفعالية هي منصة مثالية لعرض رؤية جيتور في الابتكار وتقديم تجارب فاخرة، وتوطيد علاقاتنا مع شركائنا وعملائنا المتميزين."

تقدّم مقصورة G700 تعريفاً جديداً للفخامة في فئة سيارات الدفع الرباعي المخصصة للطرق الوعرة. صممت مقصورتها الفسيحة ذات الستة مقاعد لتكون ملاذاً من الراحة، حيث تضم مقاعد مزودة بخاصية التدليك وأنظمة تهوية لضمان أعلى مستويات الاسترخاء. وتضم المقصورة المتطورة أربع شاشات تفاعلية، وتحكماً صوتياً مدعوماً بمعالج سنابدراجون، بالإضافة إلى نظام اتصال سلس. كل هذه المزايا تمنحك مزيجاً مثالياً يجمع بين المغامرة والفخامة.

من جهته، قال هارون حياة، المدير المالي لمجموعة إيليت القابضة معلقاً على الفعالية الخاصة بالصحافة والإعلام:" يعدّ الكشف عن جيتور G700 في دبي انطلاقةً لفصل جديد ومتفرد لعلامة جيتور في سوق الإمارات. وبصفتنا الشريك الحصري لجيتور، نفخر بتقديم سيارة فريدة تجمع بين القوة، والابتكار، والفخامة. إنها مصممة لتقدم لعملائنا تجربة قيادة لا مثيل لها، وتلبي في الوقت نفسه متطلبات نمط الحياة الديناميكي والمغامر في هذه المنطقة".

معاً، تسطّر جيتور ومجموعة إيليت القابضة فصلاً جديداً في قطاع سيارات الدفع الرباعي في الإمارات، عبر تقديم سيارات تجمع بانسجام بين الأداء القوي، والفخامة العصرية، والتقنيات الذكية.

إن سيارة G700، المتوفرة حصرياً عبر صالات عرض جيتور الإمارات التي تشغلها مجموعة إيليت القابضة، هي أكثر من مجرد بداية لمرحلة جديدة ومشوّقة، بل هي تجسيد حي للقيم الأساسية للعلامة التجارية: التصميم الجريء، والتقنيات المتقدمة، والقدرة على الوصول إلى ما هو أبعد من المتوقع.