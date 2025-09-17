نافورة دبي تعود لإبهار العالم من جديد.. تعرف إلى موعد إعادة افتتاحها

من المتوقع أن يتم إعادة افتتاح نافورة دبي ابتداءً من 1 أكتوبر 2025 بعد إغلاق مؤقت لأعمال صيانة وتطوير تستمر حوالي 5 أشهر.

وأغلقت شركة إعمار نافورة دبي لأعمال تحديث شاملة وصيانة دورية، بدأت من شهر مايو 2025 .

وتشكل نافورة دبي القلب النابض لوسط مدينة دبي، حيث خطفت أنفاس الملايين باستعراضاتها الساحرة للتناغم بين الماء والموسيقى والأضواء، وشكلت رمزاً للاحتفال والفن، كما نجحت في إنشاء لحظات لا تُنسى نالت إعجاب الجماهير من شتى أنحاء العالم.

ومن شأن أعمال التجديد ضمان استمرار النافورة في تقديم عروض آسرة، بما يثري تجربة زوار مدينة دبي.

وشملت التحديثات مزيداً من التقنيات المتقدمة، إلى جانب تحسينات في تصميم الرقصات وأنظمة الصوت والإضاءة، بهدف تقديم عروض أكثر روعة وجاذبية.