منها الماتشا والمتَة.. 8 بدائل صحية لقهوتك الصباحية

قال موقع «فيري ويل هيلث» إنه يمكنك الاختيار من بين العديد من بدائل القهوة الصحية، سواءً المحتوية على الكافيين أو الخالية منه، وسواء كنت ترغب في التوقف عن شرب القهوة تماماً أو التقليل منها.

ونصح بتجربة هذه البدائل لبدء يومك أو الاستمتاع بها في استراحة الصباح.

1- الماتشا

الماتشا هو شاي أخضر مطحون، معروف بلونه ونكهته وفوائده الصحية التي يُعزى الكثير منها إلى مضاد أكسدة يُسمى إبيغالوكاتشين غالات.

وربط الباحثون هذا المضاد للأكسدة بتقليل الالتهابات، وتحسين صحة القلب، والحماية المحتملة من بعض أنواع السرطان.

ويفضله الكثيرون على القهوة؛ نظراً لانخفاض مستوى الطاقة الذي يُوفره.

رغم احتواء الماتشا على الكافيين، فإنه غني أيضاً بحمض «الثيانين»، وهو حمض أميني يُعزز زيادة مُستدامة في الطاقة والتركيز.

ويمكنك تحضير شاي الماتشا في المنزل عن طريق خلط مسحوق الماتشا في الماء الساخن أو الحليب.

2- تشاي

يحتوي كوب واحد من الشاي المُحضر بالحليب على نحو 21 مليغراماً من الكافيين، مقارنة بـ90 مليغراماً في كوب واحد من القهوة السوداء.

و«تشاي» اختصار لـ«ماسالا تشاي»، وهو شاي أسود مصنوع من توابل، مثل القرفة والهيل والزنجبيل والقرنفل والفلفل الأسود رغم أن التشاي الأسود يحتوي على الكافيين، إلا أن كميته أقل من كوب واحد من القهوة.

كما تقدم التوابل المستخدمة في تحضير شاي التشاي فوائد صحية، مثل دعم صحة المناعة والقلب، وتقليل الالتهابات، وتحسين الهضم.

وكما هو الحال مع أنواع الشاي الأخرى، يمكنك تحضير شاي التشاي بالماء الساخن أو الحليب المُفضل لديك.

3- قهوة الفطر

هي كما يوحي اسمها مزيج من حبوب البن المطحونة والفطريات المجففة والمطحونة، وحسب نوع القهوة قد تحتوي أو لا تحتوي على الكافيين.

والفطريات هي مركبات طبيعية تُساعد الجسم على التأقلم مع التوتر وزيادة قدرته على مواجهته، كما أنها قد تُعزز صحة الدماغ، ووظائف المناعة، والاستجابة الالتهابية، والتحكم في نسبة السكر في الدم، والتركيز.

وتضيف عدة علامات تجارية القرفة أو الكاكاو لجعل المشروب أكثر مذاقاً، حيث يمكنك تحضير قهوة الفطر بطريقة تحضير القهوة التقليدية نفسها.

4- شاي المتة

شاي المتة هو شاي تقليدي من أميركا الجنوبية يُشبه محتوى الكافيين فيه محتوى القهوة، حيث يحتوي على نحو 80 ملغ من الكافيين لكل كوب.

كما يحتوي على الثيوبرومين وكميات ضئيلة من الثيوفيلين، وهما مركبان مسؤولان عن الطعم المر للمتة وتأثيرها المنشط، وعند مزجهما مع الكافيين تُوفر هذه المركبات التركيز والطاقة دون الشعور بالتوتر.

عادة ما يُنقع شاي المتة في الماء الساخن ويُشرب من خلال وعاء قرع باستخدام ماصة معدنية كما يُفضل بعض الناس إضافة نباتات عطرية أخرى مثل أوراق النعناع أو البابونج إلى مشروبهم.

5- قهوة الهندباء

تُصنع قهوة الهندباء من جذر الهندباء المحمص، وهو عشب ذو نكهة تُشبه نكهة القهوة التقليدية؛ إذ إنه خالٍ من الكافيين بشكل طبيعي، مما يجعله بديلاً ممتازاً لمن يحبون مذاق القهوة دون الرغبة في التأثير المنبه.

وجذر الهندباء غني بالإينولين، وهو نوع من ألياف البريبايوتيك يُعدّ أساساً غذاءً لبكتيريا الأمعاء النافعة، كما أن له تأثيراً مُليّناً خفيفاً قد يكون مفيداً لمن يعانون من الإمساك.يمكنك تحضير جذر الهندباء المطحون في ماكينة القهوة بمفرده أو مزجه مع القهوة العادية.

6- شاي النعناع

يُحضّر شاي النعناع عن طريق نقع أوراق النعناع الأخضر أو الفلفلي في الماء الساخن. وهو خالٍ من الكافيين بشكل طبيعي، ورغم أنه لا يُعزز الطاقة، فإن الكثيرين يُقدّرون تأثيره المُنعش على الحواس.

وقد يُقدّم شاي النعناع المُنعش بعض الفوائد الصحية للجهاز الهضمي، وقد يُساعد في تخفيف أعراض مثل الانتفاخ وعسر الهضم والغثيان. أظهرت الدراسات المخبرية أيضاً أن النعناع يتميز بخصائص مضادة للميكروبات والفيروسات، مما قد يساعد في الوقاية من الجراثيم الضارة.

7- لاتيه الحليب الذهبي

يُحضّر لاتيه الحليب الذهبي أو الكركم بمزج حليبك المفضل من الألبان أو النباتات مع الكركم والتوابل الدافئة مثل القرفة والزنجبيل والفلفل الأسود، وإضافة رشة من الفلفل الأسود إلى لاتيه الحليب الذهبي تساعد على زيادة توافر الكركمين، المكون النشط في الكركم، بنسبة تصل إلى 2000 في المائة.

ولا يحتوي لاتيه الحليب الذهبي على الكافيين، ويستمتع الكثيرون بالدفء المميز لهذا المشروب البسيط والمغذي. وقد خضع الكركم لدراسات واسعة النطاق لفوائده المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والوقاية من الأمراض.

8- شاي الرويبوس

رويبوس، أو شاي الأدغال الحمراء، هو شاي أعشاب طبيعي خالٍ من الكافيين من جنوب أفريقيا.

يحتوي على مضادات أكسدة مثل الأسبالاثين والكيرسيتين، التي قد تكون لها فوائد صحية للقلب ومضادة للالتهابات.

مقارنة بأنواع الشاي الأخرى، يحتوي شاي الرويبوس على نسبة منخفضة من التانينات، وهي مركبات قد تسبب تهيجاً في المعدة لدى البعض.

يُحضّر شاي الرويبوس بالماء الساخن، ويستمتع الكثيرون بإضافة القليل من الحليب والعسل إلى كوب من شاي الرويبوس.