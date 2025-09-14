إيقاع الليل والنهار يربك النوم لدى مرضى الخرف

قال مركز الجودة في الرعاية الصحية بألمانيا إن صعوبات النوم تعد من المشكلات الشائعة لدى مرضى الخرف، نظراً لاضطراب إيقاع الليل والنهار لديهم؛ حيث إنهم يشعرون بالنعاس نهاراً، ويعانون الأرق ليلاً. ولمواجهة صعوبات النوم، ينبغي أن توفر غرفة النوم بيئة مناسبة؛ حيث ينبغي أن تتسم بالهدوء، وأن تكون ذات درجة حرارة مناسبة تراوح بين 16 و18 درجة مئوية. وينبغي أيضاً عدم إظلام الغرفة تماماً؛ نظراً لأن الظلام الدامس يمكن أن يُقلق مرضى الخرف. كما أن ضوء الغرفة الليلي يساعد مرضى الخرف على تحديد اتجاههم. ومن المفيد أيضاً لمرضى الخرف اتباع طقوس نوم معينة كقراءة بضع صفحات من كتاب أو الاستماع إلى موسيقى هادئة.

وتشمل طقوس النوم أيضاً تناول شاي مُهدئ مثل شاي بلسم الليمون أو زهرة الآلام، مع مراعاة تناول كوب صغير بدلاً من كوب كبير؛ نظراً لأن الإفراط في شرب السوائل قبل النوم يؤدي في النهاية إلى رغبة مزعجة في التبول ليلاً.

ونظراً لأن النوم بأقدام باردة يُزيد من صعوبة الخلود إلى النوم؛ لذا يمكن أن تشمل طقوس النوم أيضاً أخذ حمام قدم دافئ قبل الذهاب إلى الفراش. وكبديل، يمكن ارتداء جوارب قبل النوم.