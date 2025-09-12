فستان الدانتيل نجم الموضة النسائية

يتصدر فستان الدانتيل الموضة النسائية، ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تنطق بالرقة والأنوثة، وأوضحت مجلة «Stylebook» في موقعها على شبكة الإنترنت أن الفستان الدانتيل يطل هذا الموسم بموديلات مختلفة ليرضى كل الأذواق، حيث توجد موديلات طويلة وأخرى قصيرة وموديلات شفافة وأخرى شبه شفافة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان الدانتيل يخطف الأنظار هذا الصيف بدرجات الأحمر المفعمة بالأنوثة، موضحة أن الدرجات الباردة تداعب المرأة ذات البشرة الفاتحة، في حين تغازل الدرجات القوية المرأة ذات البشرة الدافئة.

كما يتألق الفستان الدانتيل بدرجات الباستيل الحالمة، مثل الأخضر النعناعي والأصفر بلون الزبدة.

وأشارت المجلة إلى أن الفستان الدانتيل يوفر الحصول على إطلالة فخمة، في حين يُكمل مكياج العيون الدخاني اللافت للنظر فخامة هذه الإطلالة.