يُمثّل صندل الصيادين نجم موضة الأحذية الرجالية هذا الموسم، ليمنح الرجل إطلالة عصرية جذابة تغلفها الراحة.

وأوضحت مجلة «Instyle» في موقعها على الإنترنت، أن صندل الصيادين يمتاز بمظهره الشبكي، الذي لا يُعدّ جذاباً فحسب، بل يمتاز أيضاً بطابع عملي، وهو ما يجعله خياراً مثالياً خلال الطقس الحار.

وأضافت المجلة، التي تُعنى بالموضة والجمال، أن صندل الصيادين يتمتع هذا الموسم بمظهر فخم بفضل الجلد الأملس، الذي يتألق باللون البني إلى جانب اللون الأسود الأنيق.

وأشارت المجلة إلى أن الصندل يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه، حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل.