أزياء «نيويورك» شباب واستدامة وحيوانات أليفة

تشهد عروض أسبوع الموضة في نيويورك منافسات قوية بين عدد من كبار مصممي الأزياء، حيث فرضت البساطة والألوان القوية والصارخة أثرها على الملابس، والقبعات والعلاقة مع الحيوانات الأليفة، إضافة إلى التركيز في أخرى على أذواق الشابات الصغيرات، وأزياء تعلي من شأن الاستدامة في صناعة الملابس.

ويشهد أسبوع نيويورك للموضة عودة المصمم، ألكسندر وانغ، إلى الجدول الرسمي بعد غياب، إضافة إلى مشاركة علامات تجارية دولية بارزة، مثل أوف وايت وتوتيم وكوس، كما يتضمن الجدول أسماء راسخة في المشهد الأميركي، مثل ألتوزارا وكريستيان سيريانو وكولينا سترادا وكالفن كلاين كوليكشن.

ومن أبرز المشاركات المنتظرة عرض براندون ماكسويل، الذي سيُقام خارج الجدول الرسمي احتفالاً بمرور 10 سنوات على تأسيس علامته التجارية.

ويُعدّ موسم سبتمبر 2025 استثنائياً من ناحية عدد المصممين الجدد، حيث يشهد انضمام تسعة أسماء جديدة إلى الجدول الرسمي لأسبوع نيويورك للموضة للمرة الأولى، وهو العدد الأكبر منذ مطلع القرن الـ21.

ورغم الحضور الكثيف للعلامات التجارية، فإن أسبوع الموضة يُسجل غياب أسماء أميركية بارزة، مثل مارك جاكوبس وتومي هيلفيجر ورالف لورين، الذين يواصلون سياسة العرض خارج الجدول الرسمي.