التنورة المرصعة بالترتر لإطلالة متلألئة كالنجوم

تتربع التنورة المُرصعة بالترتر على عرش الموضة النسائية في صيف 2025، لتمنح المرأة إطلالة متلألئة كالنجوم في الحفلات والمناسبات الراقية.

وأوضحت مجلة «Stylebook» أن التنورة المُرصعة بالترتر تأتي هذا الموسم بأطوال مختلفة، مثل القصيرة (الميني)، والمتوسطة (الميدي)، والطويلة، مشيرة إلى أن التنورة الميني المُرصعة بالترتر تُعدّ مُناسِبة للحفلات بشكل خاص، حيث يمكن تنسيقها مع ثوب مثير وحذاء ذي كعب عالٍ، للحصول على إطلالة مناسبة للعشاء أو حفلة على الشاطئ، ولإطلالة مُناسِبة لأنشطة الحياة اليومية، يمكن تنسيق تنورة متوسطة الطول مع قميص فضفاض وواسع وحذاء رياضي أو حذاء ذي كعب قصير، وعن كيفية العناية بالملابس المُرصعة بالترتر، أوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يجب التعامل معها بعناية فائقة، لكونها حساسة للغاية، مشيرة إلى أن الخطوة الأولى هي قراءة ملصق العناية بها دائماً، نظراً إلى أن هناك ملابس مزينة بالترتر لا تصلح إلا للتنظيف الجاف من خلال متخصص.

وإذا كان من المسموح به غسل الملابس المُرصعة بالترتر يدوياً، فينبغي استخدام ماء فاتر ومنظِّف خفيف، مع تجنب الفرك أو عصر الملابس، وبدلاً من ذلك، ينبغي تحريكها برفق في الماء، ثم عصرها برفق.