الفلافونويدات تحدّ من الأمراض المزمنة وتطيل العمر

كشف موقع «أبونيت.دي» أن تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويدات يحدّ من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويطيل العمر، وذلك وفقاً لنتائج دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة «إديث كوان» في أستراليا، وشملت أكثر من 120 ألف شخص تراوح أعمارهم بين 40 و70 عاماً.

وأوضح الموقع، الذي يُعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن تناول نحو 500 ملليغرام من الفلافونويد يومياً ارتبط بانخفاض معدل الوفيات بنسبة 16%، كما أنه ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري من النوع الثاني وأمراض الجهاز التنفسي بنسبة 10% تقريباً. وتتمثل المصادر الغذائية للفلافونويدات في الأطعمة النباتية مثل الشاي والتوت الأزرق والفراولة والبرتقال والتفاح والعنب والشوكولاتة الداكنة، مع العلم بأن تناول مجموعة واسعة من الفلافونويدات أفضل من تناول كميات كبيرة من نوع واحد.

لذا يسهم دمج مجموعة واسعة من الفلافونويدات في النظام الغذائي في الوقاية على سبيل المثال من داء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان والأمراض العصبية.

ويرجع الفضل في هذه الفوائد الصحية الجمّة للفلافونويدات إلى أنها تعمل على تحسين ضغط الدم، وتساعد في خفض الكوليسترول وتقلل الالتهابات.