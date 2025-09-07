بثور الحرارة.. أسبابها الحرارة والعرق والملابس الضيقة

تعد بثور الحرارة من المتاعب الصحية الشائعة خلال فصل الصيف، فما أسباب ظهورها؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة أوضح صندوق التأمين الصحي بألمانيا أن بثور الحرارة تنشأ بشكل رئيس بسبب الحرارة والعرق؛ فعندما ترتفع درجات الحرارة في الصيف يتعرق الجسم، وإذا لم يتبخر العرق بشكل صحيح من سطح الجلد تنسد المسام، ما يؤدي إلى ظهور بقع حمراء أو فاتحة اللون على الجلد.

ومن العوامل الأخرى التي تزيد من ظهور بثور الحرارة الملابس الضيقة، ففي الطقس الحار يسبب ارتداء الملابس الضيقة احتكاكاً وقد يزيد من انسداد قنوات العرق.

وتنتشر بثور الحرارة بشكل خاص في مناطق الجسم الدافئة والمعرضة للاحتكاك مثل الظهر ومنطقة أعلى الصدر ومنطقة الفخذ وتحت الإبطين.

ولمنع ظهور بثور الحرارة، يجب تجنب أشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان، وإذا كان المرء يتعرق كثيراً، فعليه الاستحمام بانتظام لإزالة العرق الزائد، ثم تجفيف البشرة جيداً، خاصة في طيّات الجلد.

ويمكن للمقشرات اللطيفة، مثل مقشرات الإنزيمات أو أحماض الفاكهة، أن تساعد أيضاً في الحفاظ على نظافة المسام ومنع انسدادها. ومع ذلك إذا كانت البثور موجودة بالفعل، فينبغي تجنب المقشرات لتجنب إجهاد البشرة المتهيجة أكثر.

وينبغي أيضاً توخي الحذر في روتين العناية بالبشرة؛ حيث يمكن أن تُهيج واقيات الشمس الغنية أو المستحضرات المحتوية على مواد عطرية البشرة وتسد المسام، ومن الأفضل اختيار الكريمات الخفيفة للبشرة الحساسة.

من المهم أيضاً اختيار الملابس المناسبة؛ حيث تعد الأقمشة الخفيفة مثل القطن أو الفسكوز أو الكتان مثالية، كما تساعد القصات الفضفاضة والألوان الفاتحة البشرة على التنفس حتى في الأيام الحارة.