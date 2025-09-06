تحذير من تخزين القهوة في الثلاجة

قال مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية، إن رائحة القهوة حساسة للغاية؛ حيث إنها تتفاعل بحساسية مع العوامل البيئية، وسرعان ما تتبخر. لذا تجب حماية حبوب القهوة أو مسحوقها جيداً من الضوء والرطوبة والهواء والحرارة. وحذر المركز من تخزين القهوة في الثلاجة؛ حيث تكتسب القهوة الروائح الغريبة بسرعة كبيرة؛ فإذا تم وضعها بجانب الجبن أو الكراث أو غيرهما من الأطعمة ذات الرائحة النفاذة، فإنها تفقد رائحتها.

كما أن الاختلافات الكبيرة بين درجة حرارة هواء الغرفة الدافئ والقهوة الباردة في الثلاجة قد تتسبب في نشوء ماء متكثف، ما قد يعزز نمو العفن. وبشكل عام، ينبغي تخزين القهوة في غرفة تخزين طعام باردة، وذلك في حاويات محكمة الغلق وغير مُنفذة للضوء.