تدابير لمنع انتقال الجراثيم من طعام إلى آخر

قال مركز حماية المستهلك بولاية ساكسونيا الألمانية، إن الجراثيم مثل السالمونيلا والكامبيلوباكتر تجد في الأيام الحارة فرصة مثالية للتكاثر، لاسيما في اللحوم النيئة والأطعمة المحتوية على بيض نيئ مثل التيراميسو والمايونيز.

وأوضح المركز أن هذه الجراثيم تسبب أمراضاً معوية خطرة، مشيراً إلى أن الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن والأشخاص، الذين يعانون ضعف المناعة، يعدّون أكثر عُرضة للخطر.

ولتجنب ذلك، ينصح المركز بعدم ترك هذه الأطعمة في الشمس؛ حيث ينبغي حفظها مبردة طوال الوقت. وعند شواء الطعام ينبغي إعادته إلى الثلاجة فوراً بعد التقديم. كما يُعد وجود حقيبة أو صندوق تبريد مع أكياس ثلج أمراً ضرورياً للنزهات في الحديقة.

وعند تحضير السلطة واللحوم وغيرهما من الأطعمة، يمكن تقليل خطر انتقال الجراثيم المسببة للأمراض إلى الأطعمة الأخرى؛ حيث ينبغي تنظيف اليدين وأدوات المطبخ جيداً بعد التعامل مع اللحوم النيئة.

كما لا يجوز أبداً تقطيع الخضراوات للسلطة على اللوح نفسه الذي تم تحضير اللحم النيئ عليه سابقاً.