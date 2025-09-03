"انتيريرز الإمارات" تُطلق حملة "بملمس الطبيعة"

"انتيريرز الإمارات"، العلامة التجارية الشهيرة بابتكارها أروع التصاميم الخالدة، أعلنت عن إطلاقها حملة "بملمس الطبيعة"، وهي عبارةٌ عن عرضٍ حصريّ لمجموعة قطع الأثاث الرخامية الأنيقة من "ستون إنترناشونال". تأتي هذه الحملة لتحتفي بالرحلة المذهلة التي يعيشها الرخام الطبيعيّ، بدءاً من تكوّنه في أعماق الأرض قبل ملايين السنين، وصولاً إلى تجسيده بتصاميم راقية وخالدة، تُبدعها حِرفيةٌ فائقة الإتقان.

على مرّ الأزمنة المتعاقبة، شكّل الرخام رمزاً للفخامة لا يُقارن، واستُخدم بصورةٍ ملفتة خلال عصر النهضة، كما حضر في أبرز المباني التراثية وأكثرها شهرةً حول العالم، وتأتي حملة "بملمس الطبيعة" لترفع تحية التقدير إلى طبيعته الخام وروعة أشكاله، وإلى الفنون الراقية التي يُبدعها البشر، جيلاً بعد جيل، من خلال قطع أثاثٍ مبتكرة تجسّد الصلابة والأناقة والفرادة. تنفرد كلّ قطعة رخام بطبيعتها الخاصة، إذ تتشكل عروقها وملمسها بفعل الزمن وعوامل الضغط والمياه الغنية بالمعادن، قبل أن تصقلها يد الإنسان بعنايةٍ فائقة، محوّلةً إياها إلى قطعٍ فاخرة تأسر الأنظار بحضورها الآسر وسط التصاميم الداخلية العصرية.

وعلق رائد الدبس، الرئيس التنفيذي لشركة "انتيريرز"، على هذه الحملة بالقول: "نمتلك في "انتيريرز" قناعةً مطلقة بأنّ الفخامة الحقيقية تكمن في الأصالة والديمومة، وتأتي حملة "بملمس الطبيعة" بالتعاون مع "ستون إنترناشونال" لتجسد التزامنا الثابت بالاحتفاء بجمال الطبيعة وما تغتني به الأرض، والارتقاء بروعة عناصرها إلى أبعادٍ جديدة، بفضل حِرفيةٍ استثنائية تمنح كلّ تصميم فرادةً ورقياً تتناقلهما الأجيال".

تُعتبر "ستون إنترناشونال" رائدةً في مجال قطع الأثاث من الرخام، وتشكل الخيار الأمثل لدى "انتيريرز الإمارات"، العلامة التجارية العريقة والشهيرة بتحويلها مساحات المعيشة العصرية في دولة الإمارات والمنطقة إلى إبداعاتٍ ملموسة، من خلال تشكيلاتٍ فريدة وحصرية تحمل بصمات أفضل المبدعين العالميين.

لا تفوّتوا فرصة استكشاف هذه التشكيلة الحصرية لدى صالات عرض "انتيريرز الإمارات"، لتختبروا بأنفسكم التناغم المتقن بين ملمس الطبيعة والحِرفية والرقيّ.