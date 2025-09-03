فلاورد توقّع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإطلاق مجموعة هدايا لدعم اللاجئين

وقّعت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لدعم مبادرة MADE51 العالمية، التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للاجئين من خلال دعم الحرف اليدوية التي ينتجونها وربطها بالأسواق العالمية.



وتأتي هذه الشراكة كجزء من استراتيجية فلاورد للاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية لعام 2025، حيث تسعى الشركة إلى تقديم هدايا ذات طابع إنساني ومستدام، وفي الوقت ذاته دعم المجتمعات الأقل حظاً عبر مبادرات ذات أثر فعلي وطويل الأمد.



من خلال هذا التعاون، ستُطلق فلاورد قريباً مجموعة خاصة من الهدايا المُصممة والمُنتَجة يدوياً من قِبل لاجئين من مختلف أنحاء العالم، لتُعرض عبر منصتها كجزء من التزامها بتوفير منتجات مسؤولة ومستدامة لعملائها، وتمكين الحرفيين اللاجئين من تحقيق دخل مستدام والحفاظ على كرامتهم ومهاراتهم الحرفية.



أطلقت المفوضية مبادرة MADE51 عام 2018، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى دعم الحرفيين من اللاجئين عبر التدريب وبناء القدرات وربطهم بالأسواق الدولية، ما يمنحهم الفرصة لإبراز مواهبهم الحرفية وتوليد مصادر دخل تُمكّنهم من إعادة بناء حياتهم والحفاظ على تراثهم الثقافي.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نسعى في فلاورد من خلال هذه الشراكة إلى الجمع بين الجمال والمعنى، من خلال تقديم هدايا صُنعت بإبداع وأمل، ودعم حقيقي لمن هم في أمسّ الحاجة إلى التمكين الاقتصادي. هذه الخطوة تمثل التقاءً بين رسالتنا كعلامة تجارية مسؤولة، ورؤية المفوضية في دعم اللاجئين حول العالم."

من جانبها، قالت نائبة الممثل الإقليمي للمفوضية في المملكة العربية السعودية، د. نجية حفصة: "هذه الشراكة مع فلاورد تعطي مثالاً رائعاً على كيفية تحويل التضامن مع اللاجئين إلى عمل ملموس على أرض الواقع، كما تسلط الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في دعم اللاجئين. كل قطعة من MADE51 تحمل قصة من الصمود والإبداع والأمل. هذا التعاون مع فلاورد سيساعدنا على إيصال تلك القصص إلى العالم، ومساعدة اللاجئين على بناء سبل كسب العيش المستدامة وتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات."

تعكس هذه المبادرة التزام فلاورد الأوسع تجاه المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، ودعم المجتمعات الأقل حظاً من خلال حلول مبتكرة تدمج بين التأثير الإنساني والقيمة الجمالية.



