4 تدابير مهمة لنوم صحي وهانئ

قالت مؤسسة «النوم» الألمانية إن النوم المنتظم والمريح يتمتع بأهمية كبيرة للصحة الجسدية والذهنية على حد سواء، حيث إنه يمد الجسم بالطاقة ويعمل على تقوية المناعة من ناحية، كما أنه يسهم في تحسين المزاج وزيادة التركيز من ناحية أخرى.

وللتمتع بنوم صحي وهانئ، أوصت المؤسسة الألمانية باتخاذ التدابير الأربعة التالية:

• عدم تناول الأطعمة الثقيلة والوجبات الدسمة مساءً، وتناول وجبات خفيفة بدلاً منها.

• تقليل استهلاك الكافيين.

• قضاء وقت قليل أمام الشاشة مساءً.

• توفير بيئة نوم معتمة وذات درجة حرارة لطيفة.

وأوضحت المؤسسة أن مدة النوم الصحية تراوح من ست إلى ثماني ساعات، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب إذا استغرق الأمر 30 دقيقة أو أكثر للدخول في النوم، أو في حالة الاستيقاظ لمدة 30 دقيقة أو أكثر في منتصف الليل، ويحدث هذا ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع، حيث يشير ذلك إلى الإصابة باضطرابات النوم.