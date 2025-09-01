8 أعراض تنذر بمشكلات الكبد

قالت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى الكبد إن الأشخاص الأكثر عُرضة لمشكلات الكبد هم الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن، وكذلك الأشخاص الذين يتناولون الأغذية الغنية بالسكريات والدهون بشكل مفرط.

وأوضحت الجمعية أنه يمكن الاستدلال على مشكلات الكبد من خلال ملاحظة الأعراض الثمانية التالية:

• التعب والإرهاق المستمران.

• اصفرار بياض العينين.

• الألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

• اللون الداكن للبول.

• الأظافر البيضاء.

• الحكة.

• الميل للكدمات.

• الأوردة المرئية التي تشبه العنكبوت.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للعلاج السليم في الوقت المناسب، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة المترتبة على مشكلات الكبد والمتمثلة في تليف الكبد وسرطان الكبد.

وإلى جانب العلاج الدوائي، ينبغي أيضاً اتباع نمط حياة صحي يرتكز على التغذية الصحية القائمة على الخضراوات والفواكه الطازجة ومنتجات الحبوب الكاملة، مع الإقلال من الدهون والسكريات قدر المستطاع، والاستغناء عن الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، فضلاً عن الإقلاع عن الكحول والتدخين.