أعراض الالتهاب الرئوي من الحرارة حتى تسارع ضربات القلب.. 3 فئات عرضة للخطر

أفادت مؤسسة المعرفة الصحية في ألمانيا بأن الالتهاب الرئوي هو التهاب يصيب الحويصلات الهوائية والأنسجة المحيطة بها، ويشكل خطراً على الحياة بالنسبة للأطفال، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة بصفة خاصة.

وأوضحت أنه عادةً ما تكون البكتيريا، خاصة المكورات الرئوية، هي سبب الإصابة بالالتهاب الرئوي، كما يمكن أن يرجع السبب أيضاً إلى بكتيريا الفيلقية، التي تتكاثر في أنظمة المياه.

ةتتمثل الأعراض المميزة للالتهاب الرئوي في: ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة وقشعريرة، ضعف ومرض شديد، سعال شديد مصحوب ببلغم، ضيق في التنفس وسرعة في التنفس، وتسارع في ضربات القلب.

ومن الممكن أيضاً أن يعاني المريض من أعراض عامة مثل الإسهال وألم في البطن أو الظهر، بالإضافة إلى اضطرابات في الوعي مثل التشوش الذهني وعدم القدرة على التوجه.

ويمكن التعرف على الالتهاب الرئوي لدى الرضع والأطفال الصغار من خلال انكماش الجلد بين الأضلاع بشكل واضح عند التنفس. وإذا تحركت فتحتا الأنف بشكل ملحوظ لأعلى ولأسفل، فهذا يشير إلى مشاكل في التنفس، وربما التهاب رئوي.

وفي حالة الاشتباه في الإصابة بالتهاب رئوي، فيجب استشارة الطبيب على وجه السرعة، ويمكن علاج الالتهاب الرئوي بواسطة المضادات الحيوية.

وللوقاية من الالتهاب الرئوي من الأساس، ينبغي غسل اليدين بانتظام، علماً بأنه يتوفر تطعيم ضد المكورات الرئوية، والذي يُوصى به للأشخاص، الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً والأشخاص، الذين يعانون من أمراض مزمنة.