خبير نفسي يقدم وصفات للسعادة في «4 ثوانٍ»

قال عالم النفس التنموي، البروفيسور بروس هود، من جامعة بريستول البريطانية، إنه يمكن الشعور بالسعادة وعيش حياة أكثر رضا من خلال اتباع استراتيجيات وعادات بسيطة، مضيفاً أنه يمكن مواجهة التوتر والقلق باتباع الاستراتيجيات البسيطة التالية:

في مواقف التوتر النفسي: مارس التباعد الذاتي، وتحدث عن نفسك بضمير الغائب.

في مواقف الصراع: فكّر في الأمر من منظور الشخص الآخر.

في مواقف القلق: هدئ من روعك بتقنية تنفس الصندوق: استنشق لمدة أربع ثوانٍ، احبس أنفاسك لمدة أربع ثوانٍ، ازفر لمدة أربع ثوانٍ، احبس أنفاسك لمدة أربع ثوانٍ، وكرر العملية مرات عدة.

وأشار البروفيسور هود إلى أن كيفية تفاعلنا مع الآخرين مهمة أيضاً، نظراً إلى أننا كائنات اجتماعية، وأكثر اللحظات بهجة تأتي من التفاعل مع الآخرين، لذا فإنه ينصح، على سبيل المثال باتباع الاستراتيجيات التالية:

خطط لنشاط جماعي يستمتع به الآخرون.

ابذل جهداً لمسامحة الآخرين.

وأكّد البروفيسور هود أهمية أن تصبح هذه الاستراتيجيات البسيطة جزءاً من حياتنا ليكون تأثيرها دائماً.