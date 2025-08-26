سماعة رأس تدعم الترجمة المباشرة بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة «إتش تي سي» سماعة رأس جديدة تدعم الترجمة المباشرة بالذكاء الاصطناعي لنحو 135 لغة في الوقت الحقيقي عبر التطبيق المرفق، ما يُعدّ أمراً مفيداً في رحلات العمل.

وأوضحت الشركة التايوانية أن سماعة الرأس «HP06» الجديدة، من فئة «Over Ear»، تأتي مزودة بمشغلات بحجم 40 ملم، وتعتمد على تقنية Bluetooth 6.0 لنقل البيانات.

وتتميّز سماعة الرأس بفترة تشغيل بطارية تصل في وضع الاستعداد إلى 50 ساعة، بينما يستغرق الشحن ساعتين عبر منفذ «يو إس بي تايب سي».

وتشتمل السماعة على عناصر تحكم من أجل التحكم في مستوى الصوت، ما يُجنّب المستخدم عناء استخدام هاتفه الذكي، وتتوافر السماعة باللونين الأسود والأبيض.