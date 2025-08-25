من أجل التركيز والتفوق مع العودة للمدرسة.. ما هي مدة ساعات النوم الضرورية للطلبة؟

يعد النوم الجيد ضرورياً لشعور الأطفال بالراحة في المدرسة والحصول على درجات جيدة، إذ إن قلة النوم تؤدي إلى تراجع التحصيل الدراسي بسبب انخفاض مستوى الطاقة واعتلال المزاج، وفق الأكاديمية الأميركية لطب النوم.

وأضافت الأكاديمية أنه مع قرب بدء العام الدراسي الجديد ينبغي التخلص من عادات الصيف كالسهر مع الأصدقاء أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي قبل النوم، مشيرة إلى أن الانتقال المبكر إلى عادات نوم صحية يمكن أن يساعد التلاميذ على بدء العام الدراسي بتركيز وراحة واستعداد للنجاح.

وأوضحت الأكاديمية أن مدة النوم الضرورية للأطفال، هي:

- لمن أعمارهم بين 6 و12 عاماً، المدة تتراوح من 9 إلى 12 ساعة.

- مدة النوم الضرورية للمراهقين، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، بين 8 و10 ساعات.

وشددت الأكاديمية على أنه لا ينبغي للوالدين إعطاء الميلاتونين للأطفال لمساعدتهم على التمتع بنوم صحي وهانئ إلا بعد استشارة الطبيب.