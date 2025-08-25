النظام الغذائي النباتي.. هل يقلل خطر الإصابة بالسرطان؟

أفاد موقع «أبونيت.دي» بأن النظام الغذائي النباتي يقلل خطر الإصابة بالسرطان، وذلك وفقاً لنتائج دراسة علمية حديثة.

وأوضح الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن فريق بحثي أجرى دراسة طويلة الأمد على ما يقرب من 80 ألف شخص من أميركا الشمالية بين عامي 2003 و2007. وقدّم المشاركون معلومات عن نظامهم الغذائي في استطلاعات رأي، وكانوا خالين من السرطان في بداية الدراسة.

وتوصلت نتائج تحليل البيانات إلى:

- انخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة لدى النباتيين بنسبة 45%.

- انخفاض خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية لدى النباتيين بنسبة 25%.

- انخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى النباتيين بنسبة 21%.

- بشكل عام، انخفض خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان بنسبة 12%.