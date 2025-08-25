سماعة رأس مفيدة خلال السفر.. تدعم الترجمة المباشرة من 135 لغة

أطلقت شركة «إتش تي سي» سماعة رأس جديدة تدعم الترجمة المباشرة بالذكاء الاصطناعي بين ما يصل مجموعه إلى 135 لغة في الوقت الحقيقي عبر التطبيق المرفق، ما يكون مفيداً في رحلات العمل أو السياحة، على سبيل المثال.

وأوضحت الشركة التايوانية أن سماعة الرأس HP06 الجديدة من فئة Over Ear تأتي مزودة بمشغلات بحجم 40 ملم، وتعتمد على تقنية Bluetooth 6.0 لنقل البيانات.

وتتميز سماعة الرأس بفترة تشغيل بطارية تصل في وضع الاستعداد إلى 50 ساعة، بينما يستغرق الشحن ساعتين عبر منفذ USB Type-C.

وتشتمل السماعة على عناصر تحكم من أجل التحكم في مستوى الصوت، مما يُجنّب المستخدم عناء استخدام هاتفه الذكي. وتتوافر السماعة باللونين الأسود والأبيض.