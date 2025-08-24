لا تقع بخطأ ترك النظارة في السيارة الساخنة.. ضار بالعينين أيضاً

قد يقع البعض في خطأ شائع، وهو ترك النظارة الشمسية بالسيارة في ظل الطقس الحار، على الرغم من أن الحرارة الشديدة قد تُتلف الإطارات أو طبقة الحماية فوق البنفسجية على العدسات. ولا يعد هذا الأمر ضاراً بالنظارة نفسها فحسب، بل أيضاً بالعينين.

وتحتاج النظارة الشمسية إلى عناية خاصة لحمايتها من الخدوش والحفاظ على رونقها لأطول فترة ممكنة، حسب مجلة Stylebook في موقعها على الإنترنت..

وتالياً بعض النصائح:

- التنظيف المنتظم: ينبغي أولاً شطف النظارة الشمسية بالماء الدافئ لإزالة جزيئات الأوساخ العالقة؛ إذ يمنع ذلك الخدوش الناتجة عن احتكاك الرمل أو الغبار بالعدسات. ويمكن استخدام محلول صابون لطيف أو منظف خاص للعدسات.

- قطعة قماش من الألياف الدقيقة: تعد قطعة القماش النظيفة والخالية من الوبر من الألياف الدقيقة مثالية لتجفيف وتلميع العدسات، في حين ينبغي تجنب استخدام الأقمشة الخشنة أو المناشف الورقية؛ لأنها قد تُسبب خدوشاً.

- البقع الصعبة: لإزالة البقع الصعبة، يمكن نقع العدسات لبضع دقائق في محلول صابون لطيف، مع تجنب المواد الكيميائية القاسية أو استخدام منظف بالموجات فوق الصوتية.

- الحافظة: ينبغي الاحتفاظ بالنظارة الشمسية في حافظة نظيفة عند عدم ارتدائها، لحمايتها من الخدوش والأوساخ.

- السلسلة: لا تعد سلسلة النظارات رائجة جداً هذه الأيام فحسب، بل تضمن أيضاً عدم إلقاء النظارة الشمسية في الحقيبة دون قصد.