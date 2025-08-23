أول سيارة كهربائية ببطارية شبه صلبة في العالم.. «إم جي 4» الجديدة تطل قريباً

كشفت شركة «سايك موتور» الصينية عن أن السيارة إم جي 4 الجديدة ستكون أول سيارة كهربائية مزودة ببطارية شبه صلبة في العالم، والتي من المقرر طرحها في الأسواق بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضحت أن البطارية ذات الحالة شبه الصلبة (semi-solid-state battery) تستخدم بدلاً من الإلكتروليت السائل محتوى إلكتروليت أقل بكثير مع مكونات صلبة. ويهدف هذا إلى تحقيق كثافة طاقة أعلى، وخصائص أمان أكثر متانة، وتحمل أفضل للبرد دون الحاجة إلى القفز إلى كيمياء خلايا الحالة الصلبة بالكامل.

وستظل السيارة إم جي 4 المدمجة خماسية الأبواب متوافرة ببطاريتين LFP (8ر42 كيلووات ساعة و9ر53 كيلووات ساعة)، مع مدى سير CLTC يتراوح بين 437 و530 كلم.

وستطرح البطارية ذات الحالة شبه الصلبة كحل إضافي؛ وسيعلن عن تفاصيل السعة والمدى القياسي مع الإعلان عن الأسعار في سبتمبر المقبل.