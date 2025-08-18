ما أفضل وقت في اليوم لالتقاط الصور؟.. خبيرة ألمانية تقدم نصائح لتوثيق عطلة لا تنسى

كثيراً ما يرغب المرء خلال عطلته في التقاط صور رائعة كي تظل العطلة ذكرى جميلة باقية في ذهنه.

ولهذا الغرض، أوصت جودي هوهمان من مجلة «c't» الألمانية المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي بإعطاء الهاتف الذكي لشخص آخر. وكبديل يمكن وضع الهاتف الذكي في أي مكان، مثل المقعد، ثم استعمال وظيفة المؤقت الذاتي أو التصوير الذاتي.

وفي الحالتين يمكن للمرء التأكد من عدم ظهوره في الصورة بشكل مبالغ فيه، ومن النصائح المفيدة أيضاً تجنب الوقوف أمام المعلم السياحي، ولكن يمكن ببساطة الجلوس على مقعد، وعلى المقعد المقابل يمكن وضع الهاتف الذكي وتفعيل وظيفة التصوير الذاتي.

وعللت هوهمان تأثير ذلك على الصورة بقولها: «يعمل هذا الوضع على جعل الشخص أقل بروزاً في الصورة، وإضفاء طابع فني أكثر».

وبخصوص السؤال عن أفضل وقت لالتقاط الصور أجابت هوهمان قائلة: «يمكن التقاط أجمل الصور عندما تكون الشمس منخفضة في السماء، سواء كان ذلك في الصباح الباكر أو في المساء. وتعد هذه الأوقات مثالية للغاية؛ لعدم وجود الكثير من الأشخاص فيها».

وإلى جانب ذلك تعتمد جودة الصورة الفعلية في المقام الأول على طريقة تكوينها.



وأوضحت هوهمان: «من الأمور المفيدة هنا تفعيل إطار الشبكة في تطبيق الكاميرا، حتى يظل الأفق مستقيماً في الصورة، ويمكن للمرء التحقق من أن موضوع الصورة ليس بالضرورة أن يكون في المنتصف، ولكن يمكن أن يظهر على حافة الصورة، وإلا فإن الصورة ستبدو مملة».

وأشارت خبيرة التصوير الألمانية إلى أن الخلفية تلعب دوراً رئيسياً في هذا السياق: «فالخلفية غير الهادئة تشوش على أي موضوع تصوير، خاصة إذا كان موضوع التصوير الرئيسي هو شخص».

وعللت هوهمان بأن الفوضى المفرطة في خلفية الصورة قد تؤدي إلى عدم الاهتمام بالشخص موضوع التصوير، ولذلك من الأفضل البحث عن جدران أحادية اللون أو بحر أو خلفيات بسيطة أخرى، لكي يظهر الشخص بصورة أفضل.

ويندرج تقييم الصور ضمن عملية التصوير الفوتوغرافي، ولذا نصحت هوهمان بحذف الصور التي لا تظهر بشكل رائع على الفور، حتى لا يحدث تكدس للبيانات، ولضمان العثور على الصور في وقت لاحق، يجب تنظيم صور العطلات في مجلدات على الحواسيب، وبالطبع يمكن تصنيفها بالتاريخ، أو حسب مكان الرحلة، أيهما أنسب للمرء.

ولحماية صور العطلات من الفقدان، فإنه يجب إجراء عملية نسخ احتياطي لجميع البيانات المهمة.

ونصحت هوهمان: «يمكن إجراء النسخ الاحتياطي عند طريق خدمات الحوسبة السحابية الشائعة مثل جوجل Photos أو Onedrive أو Dropbox، والتي تقوم بمزامنة الصور تلقائياً، كما يمكن إجراء النسخ الاحتياطي يدوياً من خلال الاعتماد على قرص صلب خارجي».