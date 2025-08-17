هل نستغني عن النظر في الهاتف قريباً.. نظارة ذكية جديدة تتحدث وتترجم وتصور وتدعم ChatGPT

أطلقت شركة «إتش تي سي» نظارتها ذكية جديدة، تأتي مزودة بأربعة ميكروفونات وسماعات مدمجة لإجراء محادثات بالنظارة، والتي تدعم إما Google Gemini أو ChatGPT.

وأوضحت الشركة التايوانية أن نظارتها الذكية Vive Eagle الجديدة يمكنها تشغيل الموسيقى وتسجيل الصور ومقاطع الفيديو باستخدام الكاميرا المدمجة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل.

وتهدف الكاميرا إلى تمكين روبوت الدردشة الذكي من التفاعل مع العالم الحقيقي، على سبيل المثال لترجمة النصوص أو الإجابة عن أسئلة حول أشياء في العالم الحقيقي. وبالإضافة إلى الأوامر الصوتية، يمكن أيضاً التقاط الصور باستخدام مصراع الكاميرا.

وينبض بداخل النظارة الذكية المعالج Qualcomm Snapdragon AR1 من الجيل الأول، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين فلاشية بسعة 32 جيجابايت، مع دعم تقنية بلوتوث 5.3 وشبكة Wi-Fi 6E.

وتعمل شريحة الواقع المعزز الموفرة للطاقة والبطارية بسعة 235 مللي أمبير ساعة على توفير فترة تشغيل بطارية تصل إلى ثلاث ساعات للمكالمات الهاتفية و4.5 ساعة لمشاهدة الفيديو و36 ساعة في وضع الاستعداد.

وتتمتع النظارة الذكية الجديدة بمقاومة المطر الخفيف وفقاً لفئة الحماية IP54، كما أنها تتمتع براحة الارتداء بفضل خفة وزنها البالغ 8ر48 جم فقط.

وتأتي النظارة الذكية الجديدة بهيكل بلاستيكي شفاف جزئياً، وتشتمل على عدسات من شركة زايس الشهيرة، وستتوفر في البداية كنظارة شمسية مزودة بحماية من الأشعة فوق البنفسجية فقط، على أن تتوفر لاحقاً بعدسات بصرية.

وتطل النظارة الجديدة بأربعة ألوان، هي: الأحمر والبني والرمادي والأسود.