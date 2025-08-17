ما ترتيب «أبل»؟.. سامسونج الأولى في سوق الهواتف الذكية بالشرق الأوسط

احتلت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية المرتبة الأولى في حصة سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2025، لكنها جاءت في المركز الثالث في جنوب شرق آسيا وسط منافسة شرسة مع منافسيها الصينيين.

وقالت شركة كاناليس لأبحاث السوق، أمس (السبت)، إن سامسونج استحوذت على 34% من حصة سوق الشرق الأوسط لتحتل المرتبة الأولى، وتليها شركة شاومي الصينية (17%)، وشركة ترانسشن الصينية (15%)، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وحلت شركة هونر الصينية في المركز الرابع بنسبة 10% وتليها شركة أبل الأميركية بنسبة 8%.

وكانت الفجوة بين سامسونج وشاومي في الربع الثاني من العام الماضي قد سجلت ثماني نقاط مئوية، لكنها تضاعفت في هذا العام.

وقالت كاناليس إن سامسونج تحقق إنجازات في معظم مناطق الشرق الأوسط من خلال تقديم طرازات جالاكسي أيه متوسطة ومنخفضة السعر بشكل استراتيجي.

وأضافت كاناليس أن جالاكسي إس 25، وجالاكسي إس 24 إف إي يشهدان رد فعل إيجابياً أيضاً.

وفي جنوب شرق آسيا، جاءت شاومي في المركز الأول بنسبة 19%، وتليها ترانسشن بنسبة 18% وسامسونج بنسبة 17%، ونوفر بنسبة 14%، وفيفو الصينية بنسبة 11%.

وتعد دول جنوب شرق آسيا سوقاً تهيمن عليها الشركات الصينية تقريباً باستثناء سامسونج.