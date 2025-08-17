تقليل السكر أثناء الحمل يحمي الطفل من أمراض خطرة مستقبلاً

أفاد معهد أبحاث السكري بمركز هيلمهولتس في ألمانيا، بأن تقليل تناول السكر أثناء الحمل والطفولة المبكرة يقلل من خطر إصابة الأطفال بأمراض مزمنة خطيرة، مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم.

وأضاف أن الفترة من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني تُعد فترة حساسة للغاية، وفقاً لنتائج دراسة حديثة من بريطانيا؛ حيث كان الأشخاص الذين وُلدوا هناك خلال فترة تقنين السكر الحكومية بعد الحرب العالمية الثانية، أقل عُرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ.

وكان التأثير الوقائي واضحاً بشكل خاص عندما تناولت النساء كمية قليلة من السكر، ليس أثناء الحمل فقط، ولكن أيضاً في الأشهر الأولى من حياة الطفل. وخلال هذه الفترة يبدأ الطفل بتناول الأطعمة الصلبة، وهو أمر بالغ الأهمية؛ لأن أغذية الأطفال غالباً ما تحتوي على نسبة عالية من السكر.