فوائد مرهم الزنك للبشرة.. بالجملة

يتمتع مرهم الزنك بفوائد كثيرة للبشرة بفضل تأثيره المُطهّر.

وأوردت مجلة Stylebook المعنية بالصحة والجمال، أن مرهم الزنك هو كريم موضعي يتكون أساساً من أكسيد الزنك، وهو عنصر أساسي في التئام الجروح، مشيرة إلى أن أكسيد الزنك القيّم يتمتع بخصائص مُطهرّة مثبتة.

وأضافت أن مرهم الزنك يُستخدم بشكل أساسي في التئام الجروح؛ إذ تُوضع طبقة رقيقة من المرهم على المنطقة المصابة، مع مراعاة تنظيف البشرة مسبقاً. ولا يتم امتصاص المرهم مباشرة في الجلد، بل يعمل مباشرة على سطحه، لذلك يُنصح بوضعه قبل النوم.

ويُحفّز الزنك جهاز المناعة ويُعد مضاداً للالتهابات؛ لذا يمكن لمرهم الزنك أيضاً أن يساعد في علاج حروق الشمس واحمرار الجلد؛ إذ يُهدئ البشرة ويُخفّف الحكة.

ومع ذلك، يجب توخي الحذر عند استخدام مرهم الزنك لعلاج البثور وحب الشباب؛ إذ يمكنه من جهة أن يُجفف البثور، ومن جهة أخرى يمكنه أن يُجفف باقي البشرة.